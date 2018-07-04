Казахстанцев ждут жаркие выходные

Синоптики рассказали о погоде на 5-8 июля 2018 года.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на выходные и праздничные дни, передает zakon.kz.

"На северные и центральные области Казахстана переместился антициклон, с которым в западных областях была связана аномально жаркая погода. И поэтому в предстоящие выходные дни жаркая и преимущественно без осадков погода ожидается в северных, центральных, южных и восточных областях", - говорится в сообщении.

"Максимальная температура воздуха в северных и восточных областях будет повышаться местами до плюс 30…38°С, в центральных южных и юго-восточных областях местами до плюс 40…43°С. А на западные области смещаются атмосферные фронты, с которыми местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а также ожидается ослабление жары днём до плюс 30…36°С, но в Мангистауской области 40-градусная жара ещё сохранится", - прогнозируют в "Казгидромете"

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