Как США повлияли на курс тенге, рассказал Акишев

Происходит достаточно естественное ослабление курса тенге в условиях неустойчивости внешних факторов - глава Нацбанка.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в очередной раз прокомментировал колебания курса нацвалюты, сообщает Zakon.kz.

"Мы это неоднократно комментировали, что тенге зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних. К внутренним факторам мы относим спрос к иностранным валютам со стороны населения и предприятий, также особенности платежного баланса. И вы знаете, что у нас по платежному балансу был достигнут баланс. Мы вышли из зоны устойчивого дефицита и пришли к зоне баланса по внешним торговым операциям. Поэтому, с точки зрения внутренних дисбалансов рисков для тенге мы не видим", - сказал Данияр Акишев.

Однако, по его словам, внешние факторы не демонстрируют устойчивости.

"Вы видите, что происходит на рынках развивающихся стран. Происходит ослабление валют на этих рынках. И тенге является такой же валютой развивающейся страны. Соответственно, реагирует на колебание мировых валют. Поэтому это нормальное явление, к этому надо привыкать. Тенге будет подвергаться некой волатильности в зависимости от внешних факторов. Цены на нефть находятся на устойчивом уровне, который предполагает значительную поддержку курсу тенге. Поэтому мы не видим каких-то оснований для беспокойства. Происходит достаточно естественное ослабление курса тенге в условиях неустойчивости внешних факторов", - отметил глава Нацбанка.

Данияр Акишев напомнил, Нацбанк неоднократно говорил о том, что курс тенге может как ослабевать, так и укрепляться.

"Поэтому те, кто пытается заработать на колебаниях естественно могут и проиграть. Те, кому нужна иностранная валюта для каких-то личных нужд, выездов заграницу, обучения детей - они имеют право покупать и обслуживать свою экономическую деятельность. Мы это понимаем, пожалуйста, валюты достаточно продается и в обменных пунктах и в банках, никакой проблемы нет. Но для тех граждан, которые не планируют никак связывать свою деятельность с внешнеэкономической активностью, самый хороший совет – когда тенге ослабевает, не покупать валюту", - сказал Акишев.

Председатель Нацбанка призвал обратить внимание на результаты мая 2018 года, когда начал ослабевать тенге.

"Определенные тенденции появились, потому что уже прозвучали заявления о смене политики США, возникли определенные переговоры по отношению США со своими партнерами – это добавило нестабильности на мировых финансовых рынках, и в этот момент тенге уже начал колебаться. В мае, мы эти данные публиковали, сумма нетто продаж доллара обменниками снизилась еще на 17% по сравнению с апрелем. Зависимость покупок доллара населением в обменниках стала значительно снижаться в зависимости от колебания обменного курса. Дедолларизация продолжается. Дальнейшая задача государства поддерживать процесс дедолларизации, чтобы тенге являлся не только мерой платежа, но и мерой стоимости и измерения накоплений", - заключил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!