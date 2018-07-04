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В Алматы художник отрезал себе ухо

Подробности инцидента выясняются.

Фото : @zhest_almaty4 июля 2018, 13:02

В Алматы художник отрезал себе ухо. Видео было размещено в паблике zhest_almaty в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Вчера стали свидетелями как на Алматинском арбате художник отрезал себе ухо", - говорится в подписи к посту.


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