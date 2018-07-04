Смертельное ДТП на трассе Алматы - Тараз: полиция расследует уголовное дело

Водитель автобуса не справился с управлением.

Напомним, 1 июля на трассе Алматы - Тараз произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

По данным полиции, 1 июля примерно в 22.20 часов в ОВД Кордайского района Жамбылской области поступило сообщение, что на автотрассе «Алматы - Тараз» 25-летний житель Шымкента за рулем автобуса «Kaessbohrer», следуя из Алматы в родной город, в зоне действия предупреждающего знака "Опасный поворот" в с.Алга не справился с управлением.

"Пассажирский автобус опрокинулся на правый бок. В результате ДТП на месте скончалась одна пассажирка, с различными травмами в ЦРБ с.Кордай доставлены 41 человек, среди них в хирургическое отделение госпитализированы шестеро.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК, подозреваемый водворен в ИВС.

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