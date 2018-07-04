Назарбаев вручил памятный подарок чемпиону XII зимних паралимпийских игр 

Благодаря своей настойчивости и силе воле вы прославляете нашу страну - глава государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил паралимпийский тренировочный центр, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства ознакомился с новым уникальным сооружением столицы, предназначенным для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта.

Нурсултан Назарбаев осмотрел игровой зал, зал единоборств и тренировочные помещения паралимпийского тренировочного центра, а также побеседовал со спортсменами и тренерским составом.

"Благодаря своей настойчивости и силе воле вы прославляете нашу страну. Я восхищаюсь вашей деятельностью и целеустремленностью. Вы показываете достойный пример всем", - сказал Президент Казахстана.

В ходе посещения глава государства вручил чемпиону XII зимних паралимпийских игр Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте.

Кроме того, во время открытия спортивного объекта президент Азиатского Паралимпийского комитета Маджид Рашед вручил Нурсултану Назарбаеву Орден Почета данной организации.

М.Рашед отметил, что эта награда является знаком признания огромного вклада Президента Казахстана в паралимпийское движение в стране, его постоянной поддержки людей с особыми потребностями посредством социальной защиты и обеспечения равных возможностей для всех граждан.