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Глава государства поздравил новоизбранного президента Мексики

Дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности - Президент.

Фото : пресс-служба Акорды4 июля 2018, 14:26

Нурсултан Назрабаев направил телеграмму поздравления Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с избранием на пост президента Соединенных Штатов Мексики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и пожелал всему дружественному народу Мексики мира и процветания.

"Уверен, что Ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене. Убежден, что благодаря Вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности", - говорится в телеграмме.


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