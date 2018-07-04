Глава государства поздравил новоизбранного президента Мексики
Дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности - Президент.
Фото : пресс-служба Акорды4 июля 2018, 14:26
Нурсултан Назрабаев направил телеграмму поздравления Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с избранием на пост президента Соединенных Штатов Мексики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и пожелал всему дружественному народу Мексики мира и процветания.
"Уверен, что Ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене. Убежден, что благодаря Вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности", - говорится в телеграмме.
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