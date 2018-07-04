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Назначен главный военный прокурор

Им стал Дастан Сартаев.

Фото : Facebook4 июля 2018, 15:42

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сартаев Дастан Шаймерденович назначен на должность Главного военного прокурора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Д.Сартаев родился в 1959 году. Окончил КазГУ им.С.М.Кирова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1981 году в органах прокуратуры Жамбылской области. Руководил районными и городскими прокуратурами. Возглавлял прокуратуры Актюбинской, Атырауской и Павлодарской областей.

С 2014 года занимал должность прокурора Мангистауской области.

Кандидат юридических наук. Награжден орденами «Құрмет» и «Даңқ» II степени.

Стаж в органах прокуратуры 36 лет.


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