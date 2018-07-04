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Торегали Тореали взял в жены молодую токалку

Ей стала Ерке Есмахан.

Фото : Instagram4 июля 2018, 16:07

Отношения Торегали Тореали и Ерке Есмахан были на слуху. После совместно спетого хита «Алло» фанаты исполнителей заподозрили, что артистов связывают близкие отношения, передает Zakon.kz.

Однако песня, которая принесла артистам огромную популярность, оказалась в центре скандала.

Напомним, в 2016 году отец Торегали Тореали сказал, что слава к Ерке пришла благодаря его сыну Торегали. Данная выходка не осталась незамеченной, Баян Алагузова не дала свою подопечную в обиду и заявила, что это Торегали предложил спеть в дуэте, а идея клипа принадлежала Баян.

Не так давно артисты вновь заставили говорить о себе, опубликовав скриншоты некого материала у себя на страницах в соцсети Instagram. В тексте говорится, что Торегали взял себе в жены молодую токалку (младшую жену) - Ерке Есмахан.

Но поклонники исполнителей не поверили и решили что это очередной "звездный" пиар.


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