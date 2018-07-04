Назначен начальник службы по надзору за законностью приговоров Генпрокуратуры

Им стал Мырзакеров Бауржан.

Начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Мырзакеров Бауржан родился 7 апреля 1975 года в селе Агадырь Джезказганской области. В 1997 году завершил учебу в Казахском государственном национальном университете имени Аль-Фараби по специальности "Юрист".

Стаж службы в органах прокуратуры составляет свыше 20 лет. Состоит в Президентском резерве.

Трудовую деятельность начинал в Главной военной прокуратуре. Являлся военным прокурором Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов, заместителем Главного военного прокурора, прокурора Павлодарской области.

С мая 2018 по настоящее время - заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!