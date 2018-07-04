Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Назначен начальник службы по надзору за законностью приговоров Генпрокуратуры

Им стал Мырзакеров Бауржан.

Фото : total.kz4 июля 2018, 16:15

Начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Мырзакеров Бауржан родился 7 апреля 1975 года в селе Агадырь Джезказганской области. В 1997 году завершил учебу в Казахском государственном национальном университете имени Аль-Фараби по специальности "Юрист".

Стаж службы в органах прокуратуры составляет свыше 20 лет. Состоит в Президентском резерве.

Трудовую деятельность начинал в Главной военной прокуратуре. Являлся военным прокурором Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов, заместителем Главного военного прокурора, прокурора Павлодарской области.

С мая 2018 по настоящее время - заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты