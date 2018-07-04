Солист балета «Астана Опера» вступил в ряды «Нур Отан»

Для меня это очень важный день - артист балета.

Сегодня, 4 июля, состоялась торжественная церемония принятия ведущего солиста балета «Астана Опера» обладателя Гран-при множества международных конкурсов Бахтияра Адамжана в партию «Нур Отан».

Известно, что многие деятели культуры страны состоят в партии «Нур Отан» и поддерживают мудрую политику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства уделяет огромное внимание развитию искусства, поддерживает молодые таланты, учёных, спортсменов, деятелей культуры, помогает им в раскрытии творческих и личностных качеств.

Бахтияр Адамжан - востребованный во всем мире артист балета. Своими достижениями он прославляет Казахстан за рубежом. Так, ведущий солист «Астана Опера» стал первым казахстанцем, завоевавшим Гран-при (Золотой медалист) на престижном Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве (Россия, 2017), а также он первый казахстанец, ставший лауреатом авторитетной международной балетной премии Dance Open (Санкт-Петербург, Россия). В том числе, Б. Адамжан стал первым обладателем Гран-при за всю историю существования Международного конкурса артистов балета Валентины Козловой, VKIBC (Нью-Йорк, США).

- Для меня это очень важный день. Партия «Нур Отан» вносит большой вклад в реализацию планов и задач, поставленных президентом Республики Казахстан. Я рад быть членом партии и по силе своих возможностей готов быть полезным в работе. А также выражаю слова благодарности Елбасы за его дальновидную политику и в преддверии Дня рождения хочу пожелать Нурсултану Абишевичу Назарбаеву крепкого здоровья и мирного неба над головой, - отметил Бахтияр Адамжан.

Напомним, что «Нур Отан» (каз. Нұр Отан - свет отечества) - крупнейшая партия Казахстана. Основана в 1999 году по инициативе действующего президента Нурсултана Назарбаева как партия «Отан», он же является её лидером.

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