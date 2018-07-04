Сколько стоит химическая кастрация одного педофила

Процедуры химической кастрации одного педофила обходятся государству порядка 126 тысяч тенге в год.

С 1 января 2018 года в Казахстане начали применять химическую кастрацию педофилов, которая осуществляется по решению суда с помощью препаратов, подавляющих сексуальное влечение. Сколько стоит курс этой медпроцедуры, существуют ли к ней противопоказания по здоровью, и не может ли осужденный при выходе на свободу вновь взяться за старое, журналисту Zakon.kz рассказали в Минздраве РК.

Персональный подход

Как сообщили в Минздраве, решение о химической кастрации осужденного принимает суд, руководствуясь заключением судебно-психиатрической экспертизы. Для проведения самой процедуры в Казахстане применяется стероидный антиандроген «Ципротерон». Это инъекционный препарат, который вводится глубоко внутримышечно. Кратность введения препарата каждые 10-14 дней. Розничная цена данного препарата составляет около 11 500 тенге.

Учитывая, что количество необходимых инъекций рассчитывается индивидуально, подсчитать стоимость полного курса химической кастрации одного осужденного представляется затруднительным. Как пояснили в Минздраве, данная процедура проводится длительно, и можно лишь рассчитать примерную стоимость лечения на один год, что составляет примерно 126 000 тенге.

В общем, процедура не из дешевых, и суммы, выделяемые на нее из казны, исчисляются шестизназначными цифрами. Так, в 2018 году на закуп антиандрогенного препарата государством выделено 9 629 000 тенге. Эти деньги рассчитаны на проведение химической кастрации 77 осужденных. На 2019 год выделено уже 19 010 000 тенге - на 152 осужденных. А на 2020 год – 29 216 000 тенге, на 232 осужденных.

При этом кастрации подвергаются не все осужденные педофилы, так как существуют и медицинские противопоказания для введения препарата «Ципротерон». Это может быть гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, заболевания печени, наличие или подозрение на опухолевые заболевания, менингиомы в настоящее время или в анамнезе, существующие или ранее перенесенные тромбоэмболические процессы, тяжелая форма сахарного диабета с ангиопатией, серповидно-клеточная анемия, кахексия и даже тяжелая депрессия.

Не химией, так психотерапией

Как пояснили в министерстве, в вышеперечисленных случаях, сексуальное влечение таких осужденных будет подавляться другими способами. Он будет регулярно наблюдаться врачом-психиатром, который сможет оценить его психическое состояние, и в зависимости от этого назначит определенные лекарственные препараты и окажет психотерапевтическую помощь.

Как отметили в медицинском ведомстве, хотя педофилия является одной из психиатрических патологий, она, как и любое другое заболевание, может поддаваться лечению, результат которого будет зависеть от желания самого пациента и длительности лечения. Кроме того, в соответствии с законодательством осужденный за сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего, перед освобождением будет проходить ряд процедур для решения вопроса о необходимости применения или продолжения принудительного лечения в виде химической кастрации.

Если же у психиатра появятся сомнения в его психическом здоровье, то осужденного по решению суда могут направить на принудительное лечение в психиатрическую организацию. Конечно, если осужденный уже отбыл наказание в местах лишения свободы, то за данное правонарушение его уже не могут принудительно поместить в психлечебницу. Но в случае изменения психического состояния, которое может представлять опасность как для него самого, так и для окружающих, он может быть принудительно госпитализирован до улучшения состояния.

Также в Минздраве отметили, что антиандрогенное действие препарата Ципротерон рассчитано всего на 10-14 дней. Но решение о прекращении приема препарата будет приниматься судом, а контроль за приемом осуществляется врачом-психиатром. Кроме того, в действующем законодательстве предусмотрено регулярное наблюдение за лицом, в отношении которого определена химическая кастрация, а также за тем, чтобы он регулярно принимал антиандрогенный препарат.

Также четко регламентированы действия и взаимодействие медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов. После отбывания наказания за педофилами ведут строгий административный надзор. Кроме того, человеку под адмнадзором нельзя выходить из дома в определенное время, посещать общественные места и общаться с детьми без ведома их родителей.

Кастрирован, но далеко не безопасен

В принципе звучит обнадеживающе, но судя по сообщениям различных (в том числе и зарубежных) СМИ, действие Ципротерона легко подавляется алкоголем, да и антидот без труда можно найти в обычной аптеке. Зарубежный опыт также показывает, что химическая кастрация не дает полной гарантии того, что оказавшийся на свободе педофил вновь не возьмется за старое.

Как известно, первыми в конце 80-х годов прошлого века химическую кастрацию ввели в практику США. В основном она проводилась на добровольной основе, как альтернатива длительному сроку заключения, а принудительно применялась лишь в особо тяжких случаях – в основном в отношении серийных педофилов-насильников и рецидивистов. До середины 90-х годов американцы были уверены, что после такой процедуры человек уже не способен совершить половой акт. Однако 33-летний насильник-рецидивист Джесси Тиммендекасом доказал обратное.

Отсидев срок за изнасилование двух малолетних девочек, и пройдя процедуру специфического лечения, он зверски изнасиловал и убил 7-летнюю Меган Канка, проживавшую по соседству. Этот случай не только доказал, что химическая кастрация не дает гарантию исчезновения полового влечения (особенно если насильник для восстановления своих сексуальных возможностей применяет медпрепараты, содержащие мужские гормоны), но и привел к принятию «закона Меган», названному по имени жертвы.

Этот закон обязует всех отбывших срок сексуальных насильников зарегистрироваться в соответствующих органах по месту жительства и сообщать о смене места работы. Более того, властям разрешено информировать об опасном соседстве жителей того места, где поселился освобожденный из заключения педофил, и каждый американец может через специальные сайты ознакомиться с его биографией и фотографиями. Дополнительно в США к педофилам применяется такой способ безопасности, как электронный браслет, который позволяет отслеживать объект на расстоянии до 3 тысяч километров. Кроме того, в США существует и хирургическая кастрация. Правда суд не может назначить ее в качестве наказания, но насильник может пойти на нее добровольно. Это поможет ему существенно сократить срок пребывания в тюрьме.

Чем жестче наказание, тем меньше преступлений

Как сообщили в Минздраве, в Казахстане тоже высказывались предложения по возможности применения хирургической (физической) кастрации в отношении лиц, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако по результатам изучения мирового опыта данный метод был признан негуманным. А потому в качестве альтернативы законодатели решили применять метод химической кастрации, как более гуманный и, по возможности, безопасный для здоровья и психики.

К слову, химическую кастрацию используют сейчас во Франции, в Великобритании, в Польше, в России и многих других странах мира. Причем зачастую только в добровольном порядке. Единственным исключением в странах Европы является Чехия, где сексуальных маньяков и педофилов кастрируют в буквальном смысле – путем хирургического вмешательства. Причем идут они на это добровольно.

По чешским законам, даже отбыв назначенный судом тюремный срок, педофил не может выйти на свободу, пока врачи и суд не решат, что он не опасен для общества. Его помещают на лечение в психлечебницу, где он может провести десятки лет, а то и всю жизнь. В качестве альтернативы ему предлагают добровольно согласиться на хирургическую кастрацию, которая полностью исключает возможность рецидивов. И, как показывает практика, многие соглашаются.

Конечно, опыт Чехии в борьбе с педофилией не устраивает многих борцов за права человека, и они уже не раз призывали прекратить это «варварство». Но статистика неумолима – количество преступлений на сексуальной почве по отношению к детям в Чехии в несколько раз меньше, чем, например, в соседних Польше или Франции, где педофилов кастрируют химическим путем.

А вот в Китае, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, в странах Африки, Латинской Америки и Южной Корее с педофилами вообще не церемонятся. За половые преступления против детей там предусмотрена смертная казнь, и виновных без лишних проволочек вешают, рубят головы или расстреливают. И опять же статистика показывает, что в этих странах преступлений против детей на сексуальной почве наблюдается гораздо меньше, чем в большинстве европейских стран.

Владимир Демидов

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