Указом президента в РК изменились законодательные акты по вопросам валютного регулирования

Текст Закона публикуется в печати.

В среду, 4 июля, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал новый закон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», а также на совершенствование законодательства о банковской деятельности.

Текст Закона публикуется в печати.

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