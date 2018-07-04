Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби подписали ряд документов

Были подписаны договор, соглашение и меморандум.

По итогам переговоров Президента РК Нурсултана Назарбаева и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Договор между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц подписали Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Султан бен Саид аль-Бади. Договор предполагает создание договорно-правовой базы для сотрудничества по вопросам перевода осужденных лиц для отбывания наказания в государстве их гражданства.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы и министерством культуры и развития знаний Нурой бинт Мухаммед аль-Кааби. Документ предполагает укрепление сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Меморандум о сотрудничестве между министерством информации и коммуникаций РК и международным центром «Сауаб» подписали министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и государственный министр по иностранным делам Ануар бен Мухаммед Гараш. Документ предполагает развитие сотрудничества в сфере информационной безопасности.

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