Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби подписали ряд документов

Были подписаны договор, соглашение и меморандум.

Фото : inform.kz4 июля 2018, 20:27

По итогам переговоров Президента РК Нурсултана Назарбаева и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Договор между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц подписали Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Султан бен Саид аль-Бади. Договор предполагает создание договорно-правовой базы для сотрудничества по вопросам перевода осужденных лиц для отбывания наказания в государстве их гражданства.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы и министерством культуры и развития знаний Нурой бинт Мухаммед аль-Кааби. Документ предполагает укрепление сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Меморандум о сотрудничестве между министерством информации и коммуникаций РК и международным центром «Сауаб» подписали министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и государственный министр по иностранным делам Ануар бен Мухаммед Гараш. Документ предполагает развитие сотрудничества в сфере информационной безопасности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты