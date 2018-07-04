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В Африке выпал снег

Это произошло неподалеку от Кейптауна впервые за 10 лет.

Фото : news.liga.net4 июля 2018, 22:00

На юго-западном побережье Южноафриканской республики, где расположен второй по численности город страны Кейптаун, выпал снег. Об этом сообщает News24.

Аномальные осадки удивили жителей Кейптауна. Сегодня утром они обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.

Ранее в южноафриканском Карлтонвилле женщина, которую парамедики признали погибшей в результате ДТП, пришла в себя в холодильной камере морга.


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