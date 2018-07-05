В Казнете активизировались интернет-мошенники

Доверчивый житель Рудного перечислил мошенникам 25 тысяч тенге за якобы найденный смартфон.

Когда интернет-пользователи чаще всего имеют риск стать жертвами мошенников, рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области, пишет Sputnik.

Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, зарегистрировавшиеся на сайтах, связанных с продажей тех или иных товаров и на страницах социальных сетей, где разыскивают утерянные или украденные вещи.

Как сообщили в полиции, в одной из социальных сетей житель города Рудного разместил объявление об утере своего смартфона. По словам мужчины, гаджет был недорогой, однако контакты и информация, сохраненные в нем, представляли для него большую важность.

Через некоторое время на странице в соцсети с ним связался неизвестный и сообщил, что нашел смартфон, но, прежде чем его вернуть, попросил перевести на его электронный кошелек вознаграждение в сумме 25 тысяч тенге.

Мужчина согласился заплатить и сделал все, как просил собеседник. С этого момента последний пропал, просто перестав отвечать на сообщения в социальной сети. Естественно, что гаджет никто потерпевшему не вернул.

По словам полицейских в их практике это далеко не первый случай.

Помимо мошенничества с использованием электронных кошельков, преступники, надеясь на безграмотность и доверчивость граждан, проворачивают аферы с помощью интернет-банкинга.

Выбирая жертву на сайтах, связанных с продажами, мошенники звонят и сообщают, что готовы купить предлагаемый товар. За удаление объявления с ресурса они сообщают, что даже готовы перечислить задаток.

Аферисты предлагают подключить услугу интернет-банкинга к платежной карте продавца и сообщить им ее номер. Из-за незнания принципов работы приложения, потерпевшие высылают требуемые реквизиты. Следом обманом мошенники выуживают у них SMS-сообщение с кодом доступа к личному кабинету интернет-банкинга, которое приходит на абонентский номер потерпевших. Таким образом, преступники получают полный доступ к банковским картам граждан.

В связи с участившимися случаями аналогичных преступлений, оперативники в очередной раз напоминают, что ни при каких обстоятельствах не следует передавать незнакомым людям сведения о своих карточных счетах, PIN-коды и не переводить деньги на их телефоны через анонимные платёжные системы.

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