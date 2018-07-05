Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Атырауской области
ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу.
Фото : inform.kz5 июля 2018, 07:28
Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».
«ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу. Опрокинулся автомобиль марки «Лада Ларгус» под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана. В результате аварии на месте скончался один пассажир, еще несколько человек госпитализированы в больницу. Органами внутренних дел начато досудебное расследование в рамках материала, зарегистрированного в ЕРДР по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Иные сведения в соответствие с ч.1 со.201 УПК в интересах следствия не подлежат разглашению», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926737-d69a2154f6c96fd36b32ebe9b4aa1e30
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...