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Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Атырауской области

ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу.

Фото : inform.kz5 июля 2018, 07:28

Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

«ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу. Опрокинулся автомобиль марки «Лада Ларгус» под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана. В результате аварии на месте скончался один пассажир, еще несколько человек госпитализированы в больницу. Органами внутренних дел начато досудебное расследование в рамках материала, зарегистрированного в ЕРДР по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Иные сведения в соответствие с ч.1 со.201 УПК в интересах следствия не подлежат разглашению», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.


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