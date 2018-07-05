Назарбаев: Астана должна стать главным финансовым хабом ЦА

Для привлечения международных участников в МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов в постсоветском пространстве.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил перед гостями, приглашенными на церемонию открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает корреспондент Zakon.kz.

"Символично, что презентация центра происходит в дни 20-летия нашей прекрасной столицы. Сегодня Астана стала признанным центром Евразийского пространства, международного взаимопониманий по самым актуальным вопросам современности. Здесь динамично развивается бизнес, функционирует свыше 100 тысяч субъектов предпринимательства. Реализуется концепция "умного города" по созданию технологически и максимально комфортной жизненной среды. Она ориентирована на модернизацию развития транспортной инфраструктуры, систем безопасности, социальной защиты, образования и здравоохранения", - сказал он.

По его словам, для удобства участникам МФЦА и их семьям создан экспат-центр.

"Он обеспечивает централизованный доступ к визовым, миграционным, налоговым услугам, а также сервисам центра обслуживания населения административной полиции. Здесь открываются представительства мировых финансовых институтов. Все это позволяет обеспечить эффективную деятельность МФЦА. Хочу пригласить иностранный и отечественный бизнес участвовать в работе МФЦА. Я искренне благодарен всем присутствующим здесь партнерам за активную поддержку и участие в нашем проекте. Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет только укрепляться. Астана должна стать главным финансовым хабом региона, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров Азии", - подчеркнул Н. Назарбаев.

При этом глава государства отметил, что МФЦА будет работать как с резидентами, так и с нерезидентами РК.

"Участники центра будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана, но и всего региона в целом. Для привлечения международных участников в МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов в постсоветском пространстве. Его правовой статус закреплен в конституционном законе, официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого построена на английском праве. Независимый суд, международный арбитражный центр гарантирует справедливость и защиту прав сторон. Судьями МФЦА мною назначены 9 авторитетных судей из Англии и Уэльса. Их возглавляет господин лорд Вульф - бывший верховный судья Англии. В Арбитражный центр также привлечены 23 международных арбитра", - пояснил Президент РК.

Он добавил, что МФЦА является "новой страницей" независимого Казахстана.

"Его запуск является важным шагом к последовательному и устойчивому развитию нашей экономики. Впервые идея создания МФЦА была предложена мной в 2015 году, как один из ответов на новые глобальные вызовы. В стране реализуются масштабные институциональные реформы. Они нацелены на улучшение конкурентоспособности, вхождение Казахстана в топ-30 государств мира. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан в последние 10 лет поднялся с 54 на 36 место. За прошедшие годы мы убедились в необходимости долгосрочной перспективы эффективных и устойчивых институтов, тщательно изучили мировой опыт создания, функционирования и развития финансовых центров в мире. В том числе Дубая, Сингапура, Гонконга и других центров. Казахстанская модель МФЦА воплотила в себе самую лучшую практику деятельности этих структур", - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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