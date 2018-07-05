Акимат Алматы ответил жителям, как принимались спорные решения по перепланировке города

Реконструкция улиц, добавление автобусных полос и велодорожек, ограничение проезда и прочее. Акимат Алматы ответил на самые злободневные вопросы автомобилистов.

Акимат Алматы прокомментировал ряд принятых решений по организации дорожного пространства города. Редакция Zakon.kz отобрала наиболее часто задаваемые вопросы горожан о проблемах начатой несколько лет назад реконструкции.

Во-первых, алматинцы жаловались на пересечение ул. Сулейменова, пр. Алтынсарина и ул. Мустафина. На данном участке регулярно скапливается автотранспорт, организуя затор. Как говорят алматинцы, всему виной выделенная полоса для общественного транспорта и запрет на поворот налево на некоторых пересечениях ул. Сулейменова. В результате движение автотранспорта сильно осложнилось. Более того, теперь на обочине улиц нельзя даже остановиться.

"Работы по ул.Мустафина, ул. Сулейменова проводятся в рамках реализации проекта "Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT: улиц Мустафина, улиц Сулейменова, улиц Жандосова (улиц Саина – улиц Тимирязева), ул.Тимирязева (ул.Жандосова – ул.Желтоксан)". Целью данного проекта является снижение в городе Алматы роста парниковых газов связанных с использованием большого количества личного автотранспорта путем совершенствования общественного транспорта, который предполагает скоростной, частый и большой емкости общественный транспорт. Данный проект является первым из планируемых в Алматы коридором скоростного автобусного транспорта, который будет проходить по улицам: Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева, Желтоксан, Толе би, по Кульджинскому тракту до рынка "Жетысу", - сообщили в акимате.

Также проектом предусмотрено беспрепятственное движение общественного транспорта по выделенным полосам по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова (от ул.Рыскулбекова до ул. Пятницкого) и Тимирязева (от ул. Жандосова до ул. Желтоксан) по крайней внутренней полосе с расположением автобусных остановок с правой стороны, движения остальных транспортных средств будет производиться по крайней правой полосе.

Расположение полос BRT в центре дороги Управление автотранспорта объяснило тем, что так возникает меньше конфликтных ситуаций с участниками дорожного движения (нерегулируемые парковки, такси и пр.).

Вторым спорным моментом стал участок дороги по проспекту Гагарина выше ул. Тимирязева до пр. Альфараби. Здесь недовольство вызвало решение убрать карманы для парковок легковых автомобилей и автобусов.

"Нанесение линии дорожной разметки 1.4 у края автодороги в сочетании с дорожным знаком 3.27 "Остановка запрещена", предписывающие запрет на остановку и стоянку транспортных средств как по ул.Гагарина, ул. Ауэзова и в целом по городу обусловлено обеспечением пропускной способности проезжей части. Запрет на автопарковку осуществлен с целью предупреждения заторов и обеспечения пропускной способности, как на отдельных участках улично-дорожной сети, так и по городу в целом. Применение данных организационно-правовых мероприятий позволит освободить по одной полосе движения автотранспорта в каждом направлении, а отсутствие припаркованных автомобилей устраняет помехи для общественного транспорта, что положительно сказывается на системе городских пассажирских перевозок.

При организации дорожного движения приоритет отдается системе регулярных пассажирских перевозок. С введением обособленных полос заметно сократилось время поездки для пассажиров общественного транспорта. Опять же, в акимате заметили, что делают приоритет на организацию пассажирского транспорта.

Третьим пунктом значится дорожная разметка по улице Ауэзова, а также запрет поворота на право при выезде с площадки перед КЦДС "Атакент". Как выяснилось, с ограничением движения перед входом в КЦДС "Атакент" создается пешеходная зона для отдыха и прогулок горожан.

"Поворот направо со стороны пешеходной площади стал не актуален, так как данный участок организован для движения по улице Ауэзова в северном направлении. Для тех, кому необходимо ехать в восточном направлении по ул. Тимирязева, нет необходимости выезжать на площадь перед вазонами", - говорится в ответе

Четвертым пунктом в списке недовольств алматинцев значится участок на пересечении улиц Байтурсынова и Тимирязева. Дело в том, что до всех реконструкций на этом перекрёстке на ул. Байтурсынова перед ул. Тимирязева был широкий карман, позволявший беспрепятственно разъезжаться автотранспорту, который поворачивал направо по стрелке светофора. Из ответа акимата выяснилось, что это лишь первая очередь изменений, которые планируются по улице Тимирязева.

"Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Тимирязева был выполнен для дальнейшего сопряжения с ул. Тимирязева, которая в дальнейшем будет реконструирована по линии BRT. Дорожные работы по ул. Сулейменова и ул. Пятницкого выполнены в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT. Край проезжей части на повороте с ул. Сулейменова на ул. Пятницкого при движении в северном направлении будет расширен после выноса инженерных сетей", - пояснили власти.

В управлении отметили, что расширение проезжей части улиц районного значения, согласно международному опыту, приводит к увеличению транспортной загруженности густонаселенных участков города.

Пятый вопрос жителей касался наболевших велосипедных дорожек. Алматинцы не понимают, зачем необходимо было занимать пространство для транспорта, тогда как сами дорожки практически все время пустуют. В акимате заметили, что основным источником загрязнения воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт, на долю которого приходится более 80% всех вредных выбросов в атмосферу.

"Расширяя проезжую часть и развивая дополнительную транспортную инфраструктуру, создается благоприятная среда для увеличения количества автотранспорта. Существующие темпы роста количества транспортных единиц опережают ограниченные возможности развития улично-дорожной сети города Алматы. Отсутствие свободных площадей и относительно высокая стоимость земли не позволяет организовать сеть многоярусных паркингов, достаточных, что бы распределить весь автотранспорт в городской черте. Город поставлен перед выбором: либо ввести ограничительные меры для роста личного автотранспорта, либо дальнейшее усугубление проблемы вредных выбросов", - резюмировали в Управлении автотранспорта.

Кроме того, изучив международный опыт мегаполисов, городские власти постарались выбрать оптимальные меры воздействия, среди которых использование технических средств регулирования дорожного движения. При этом создание инфраструктуры для велосипедистов даст толчок для развития велодвижения в городе.

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