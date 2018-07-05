Президент Казахстана торжественно открыл МФЦА

Глава государства выразил надежду на то, что МФЦА принесет стране процветание.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), выразив надежду на плодотворное сотрудничество с иностранными компаниями, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства вышел на сцену вместе с приглашенными на церемонию открытия Центра гостями встречи - международными экспертами и бизнесменами. Он ударил в гонг, тем самым открыв МФЦА.

"Я вас всех поздравляю с тем, что наконец-то долгожданное событие наступило, и наш Международный финансовый центр отныне находится в действии. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих здесь участников Центра, наших дорогих гостей за их внимание, за их время, которое они уделили нам сегодня", - сказал он.

Н. Назарбаев напомнил, что завтра казахстанцы будут отмечать 20-летие своей столицы.

"Нашей стране всего 27 лет - это мгновение для истории. Однако, я думаю, что наш народ сделал большой шаг в свое будущее процветание. Мы очень надеемся, что МФЦА будет служить также этой цели. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы работа в Центре всем была в удовольствие, бизнес приносил прибыль и Казахстан получал от этого большую выгоду. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов. Еще раз благодарю за ваше присутствие здесь", - заключил он.

В завершение церемонии состоялось совместное фотографирование участников открытия МФЦА вместе с Президентом РК.

Ксения Давыдова, Астана

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