Расширить экспортные возможности бизнеса можно при поддержке БРК

Заемные средства направляются на покрытие расходов, связанных с производством и экспортом отечественной несырьевой продукции.

Банк развития Казахстана («дочка» Холдинга «Байтерек») в рамках Программы «Нұрлы жол» предоставляет предприятиям предэкспортное финансирование на сумму от 1 млрд тенге сроком до 3 лет, передает Zakon.kz.

Заемные средства направляются на покрытие расходов, связанных с производством и экспортом отечественной несырьевой продукции. Максимальная ставка по такому кредиту не превышает 9% годовых. Об этом в ходе выездной встречи с бизнесменами Атырауской области сообщил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов.

С начала своей деятельности Банк профинансировал в Атырауской области 8 инвестиционных проектов и 2 предэкспортные операции на общую сумму 896,4 млрд тенге. 5 из них завершились введением в эксплуатацию. В структуре кредитного портфеля БРК проекты, реализованные и реализуемые в этом регионе, составляют 16,6%. На финансировании и администрировании у национального института развития сегодня находятся такие инвестиционные проекты, как строительство комплекса по производству ароматических углеводородов и комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, развитие завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш".

Исмагамбетов обратил внимание предпринимателей на то, что Банк оптимизировал кредитные процедуры. Ранее БРК рассматривал кредитную заявку в два этапа. На первом этапе проводился индикативный анализ, в рамках которого заявитель предоставлял около 20 документов. На втором этапе осуществлялась экспертиза, которая требовала подготовки оценки залога, технической, юридической и других экспертиз проекта.

Сегодня процедура рассмотрения кредитной заявки состоит из трех этапов. На первом этапе от заявителя требуется всего четыре документа, а заявка рассматривается в течение недели. Если компания подходит под требования Банка, на втором этапе заявка рассматривается более детально, изучаются бизнес-план и финансовое состояние компании. По итогам второго этапа предоставляются индикативные (предварительные) условия финансирования, что позволяет говорить о высокой вероятности того, что будет принято решение о финансировании проекта.

Как известно, Банк развития Казахстана в период с 2014 по 2023 годы планирует инвестировать в развитие обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры порядка 4,4 трлн. тенге.

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