Жара в Мангистау: яичница приготовилась на раскаленном песке

Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу.

Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Замер температуры жители села сняли на видео.

На кадрах ролика мужчина готовит яичницу, поставив сковороду прямо на землю.

Рекордная температура +56,7°С зафиксирована в 1913 году в Долине смерти (США). Большая температура (+58,2°С) зарегистрирована в 1922 году в Ливии. Однако этот температурный рекорд подвергнут сомнению и оспорен.

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