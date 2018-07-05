Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жара в Мангистау: яичница приготовилась на раскаленном песке

Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу.

Фото : скриншот5 июля 2018, 20:21

Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Замер температуры жители села сняли на видео.

На кадрах ролика мужчина готовит яичницу, поставив сковороду прямо на землю.

Рекордная температура +56,7°С зафиксирована в 1913 году в Долине смерти (США). Большая температура (+58,2°С) зарегистрирована в 1922 году в Ливии. Однако этот температурный рекорд подвергнут сомнению и оспорен.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты