Жара в Мангистау: яичница приготовилась на раскаленном песке
Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу.
Фото : скриншот5 июля 2018, 20:21
Температуру воздуха выше 50°С зафиксировали жители Бейнеу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Замер температуры жители села сняли на видео.
На кадрах ролика мужчина готовит яичницу, поставив сковороду прямо на землю.
Рекордная температура +56,7°С зафиксирована в 1913 году в Долине смерти (США). Большая температура (+58,2°С) зарегистрирована в 1922 году в Ливии. Однако этот температурный рекорд подвергнут сомнению и оспорен.
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