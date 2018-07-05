Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ДТП в Алматинской области пострадали ребенок и женщина

40-тонник врезался в легковой автомобиль, сила удара была такова, что иномарка отлетела на 30 метров.

Фото : amic.ru5 июля 2018, 20:56

Авария произошла по Капчагайской трассе напротив гипермаркета Magnum, передает Sputnik.

Со слов очевидцев, машина Toyota Camry и 40-тонник Howo двигались по трассе в северном направлении. Когда автомашина Camry остановилась на сигнал светофора, водитель большегруза не смог избежать столкновения с легковым автомобилем. От сильного удара авто отлетело примерно на 30 метров.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — женщина и 11-летний ребенок, оба пассажиры легкового автомобиля.

Их доставили в ближайшую больницу.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции для детального выяснения обстоятельств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты