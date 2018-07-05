Мангистаусцы наградили юбилейными медалями «Астана 20 жыл»

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой.

В Актау в областном музыкально-драматическом театре им.Н. Жанторина состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию Астаны, передает Zakon.kz.

Как сказал Президент Нурсултан Назарбаев: «Новая Астана - символ светлого будущего для независимого Казахстана», «Астана - сердце нашей родины, основа нашей независимости!». На торжественном собрании глава региона Ералы Тугжанов поздравил всех с наступающим праздником и поблагодарил за ответственную и добросовестную работу всех, кто трудится во благо страны.

В этом году столица Казахстана Астана отмечает свое 20-летие. В этот день в 1994 году было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу. Такое решение Верховный Совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году отпразднует 78-летие.

За 20 лет Астана стала символом успешной нации. Город аккумулировал лучшие идеи, знаковые культурные и исторические ценности, став символом казахстанской идентичности – фундаментом Мәңгілік Ел.

«Главный город республики покоряет своим величием. В сердцах жителей священной земли Мангистау, как и у всех соотечественников, звучит искреннее пожелание – «Цвети, Астана!». От всех жителей Мангистауской области желаем процветания нашей столице. Ее предназначение - стать образцовой столицей на всем евразийском пространстве, и быть катализатором устойчивого развития нашей страны. Поздравляю с этим прекрасным праздником нашу столицу, любимую страну и признанного Лидера нации! Дорогие земляки! Искренне поздравляю и вас с этим прекрасным праздником. От всей души желаю всем счастья, здоровья, добра, благополучия и процветания нашей родной земле!»,- сказал аким области Ералы Тугжанов.

В ходе мероприятия глава региона вручил юбилейные медали мангистауцам, внесших значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы «Астана 20 жыл».

Медалью «Астана 20 жыл» награждены:

Асылбек Айдаров - ветеран труда из города Жанаозен, Шынабай Аккенжеев –ветеран труда, из города Актау, Кайрат Абдирасилов - генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром», Кунзила Амин – директор общественного фонда «Аль -Фатима», Табылды Амиров - председатель общественного совета из Мунайлинского района, Стефан Безъяычный –ветеран ВОВ, Айкумис Досанова – секретарь Тупкараганского районного маслихата, Кулжан Егизкараев – ветеран труда из Мунайлинского района, Кайрола Ережепов –ветеран труда из города Актау, Амакос Ертилеуов – председатель совета ветеранов Мангистауского района, Салиха Есжанова-ветеран труда из города Жанаозен, Алимгали Капуов – ветеран труда из города Жанаозен, Кобеген Инирбай –ветеран руда из Бейнеуского района, Надежда Карась- директор ТОО Актауский кондитерский завод «Волна», Есен Кумискали - ветеран труда из города Актау, Аманжол Картбай- председатель Актауского городского совета ветеранов, Сагын Крымкулов-ветеран труда, председатель Мангистауского областного общественного совета, Орысбай Оразов – ветеран труда из города Актау, Айтуар Отегенов-ветеран труда из города Актау, Али Сахимов-ветеран труда из города Актау, Сарсен Сражанов- председатель совета ветеранов села Жетибай, Каракиянского района, Бокан Тангулов-председатель городского совета ветеранов г. Форт-Шевченко, Тупкараганского района, Бердибек Турарбеков-ветеран труда из города Актау, Койшибай Усенов-ветеран труда из города Актау. За внесший вклад за организацию и проведение дней культуры Мангистауской области в городе Астане «Жаңғырған Маңғыстаудан – Жасампаз Астанаға» получили «Алғыс» от акимата Мангистауской области: Суйиндик Алдашев- первый вице-президент АО «Қаражанбасмұнай», Дидар Абдрахманов –директор ТОО «Алтынқұрық», Ергазы Жолдасов –директор АО «Актауский международный аэропорт», Курманбек Жумагали-руководитель внутренней политики МО, Ербол Камысбаев – директор ТОО «Ақжолқұрылыс», Дана Нуралиева- директор ТОО «Ынта», Серик Оспанов- директор ТОО «Ақжол + К», Пания Сармурзина-руководитель упралвения культуры МО, Айдос Хамиев – руководитель управления строительства МО.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой.

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