День столицы отмечают казахстанцы

Это всенародный праздник.

Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечают день рождения столицы. В этом году Астане исполнилось 20 лет. Это государственный праздник и поэтому этот день является выходным, сообщает Zakon.kz.

6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Через три года было принято окончательное решение о переносе столицы, которое Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев закрепил своим указом. В этот же день Акмола была переименована в Астану.

В 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание «Города мира», которое присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира. Кроме того, город стал свободной экономической зоной, что привело к бурному экономическому развитию города.

18 июля 2008 года Мажилис одобрил законопроект «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», внесённый Комитетом по социально-культурному развитию, согласно которому и был установлен новый государственный праздник «День столицы — 6 июля».

Как отмечали законотворцы при принятии закона о праздновании дня столицы, этот день имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Казахстана. С приобретением нового статуса в Астане начались массовые строительства, в результате которых казахстанская столица превратилась в один из самых красивых современных городов Центральной Азии.

В ее строительстве города принимали участие не только казахстанские архитекторы, но и известные зарубежные специалисты. При этом реализовывалась основная идея Нурсултана Назарбаева – столица должна приобрести облик евразийского мегаполиса, стать удобной и комфортной для ее жителей и гостей.

Среди архитекторов, участвовавших в возведении новой столицы, такие мировые знаменитости, как Кисе Курокава и Норман Фостер. Знаменитый британец архитектор является автором одного из самых уникальных зданий в Астане – Дворца Мира и Согласия. Среди самых известных современных архитектурных шедевров стали здание Министерства транспорта и коммуникаций, башни «Казахстан Темир Жолы» и «Северное сияние», деловой центр, Башня «Астана», здание Международного аэропорта, и конечно же, «Байтерек».

Свое новое признание Астана получила во время проведения Всемирной выставки EXPO-2017, которую посетили почти 4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Строительство столицы продолжается до сих пор, недавно здесь появился новый пешеходный мост через реку Есиль, который подарила Атырауская область. Также в городе появилось много новых фонтанов, скверов, парков и собственный Арбат.

В своей книге «В сердце Евразии» Лидер нации Н.Назарбаев написал^ «Астана – это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков».

Ранее Астана имела другие названия: Акмолинск — 1830-1961 годы, Целиноград — 1961-1992 годы, Акмола — 1992-1998 год.

С 1996 года численность населения в Астане выросла в несколько раз - с 270 тысяч до миллиона человек.

День столицы отмечается по всему Казахстану. и это поистине всенародный праздник. Проходят концерты, выставки, народные гуляния.

В Астане же 6 июля традиционно отмечается яркими и незабываемыми событиями. Так, в праздничные дни в столице пройдут концерты, народные гулянья, спортивные мероприятия, массовые церемонии бракосочетания, премьеры фильмов. Пройдет выставка музея кочевников, ярмарка мастеров прикладного искусства, состязания «Алтын сақа», кулинарный марафон, фестиваль воздушных змеев, 3D-шоу.

Завершится празднество гала-концертом, в котором примут участие западные звезды эстрады, а также салютом на центральной набережной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!