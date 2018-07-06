«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 20 лет инвестирует в социальное развитие ЗКО

Генеральный директор компании Эдвин Блом рассказывает о том, что сделано за последние два десятка лет, сколько средств инвестировано и какие цели преследуются.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» («КПО») уже неоднократно доказывала свою приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. И сейчас она активно вовлечена в решение различных общественных проблем и реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области. В социальную сферу направляются огромные инвестиции. За 20 лет освоения Карачаганакского месторождения на средства КПО на территории области проложены сотни километров новых дорог, объекты водо- и газоснабжения, построены десятки школ, больниц, спортивных и культурных объектов. Каждый житель области, так или иначе, получает выгоды от реализации этих социально-ориентированных проектов.

Генеральный директор «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Эдвин Блом рассказывает о том, что сделано за последние два десятка лет, сколько средств инвестировано и какие цели преследуются.

«За 20 лет партнерами КПО в проект было инвестировано около 22 млрд долларов, - рассказывает Эдвин Блом. - Мы стремимся использовать потенциал Карачаганака, чтобы достичь максимального эффекта, прежде всего, для развития региона и страны, а также повышения благосостояния местного населения. Общая сумма инвестиций «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в развитие социальной инфраструктуры в Западно-Казахстанской области на сегодня превысила 345 миллионов долларов США. Компания ежегодно реализует крупные проекты. Перечень приоритетных объектов определяет руководство области. Мы со своей стороны отвечаем за заключение контрактов, исполнение работ и полную реализацию проекта. При этом на всех стадиях строительства привлекаются местные подрядные организации».

В период с 1998 по 2009 годы на реализацию социальных проектов в регионе, в соответствии с обязательствами по Окончательному соглашению о разделе продукции, КПО ежегодно выделяла по 10 миллионов долларов США. Это позволило исполнительным органам решить множество насущных коммунальных и инфраструктурных проблем в городе Аксай и других населённых пунктах Бурлинского района, где, и расположено месторождение. В 2009 году Совместный комитет по управлению Карачаганакским проектом принял решение увеличить сумму социальных инвестиций до 20 миллионов долларов США. Появилась реальная возможность решить еще больше вопросов, касающихся повышения качества жизни западноказахстанцев.

Летом прошлого года в селе Шабдаржап Акжайыкского района на средства КПО началось строительство новой школы, которую смогут посещать 198 мальчишек и девчонок. При этом школы строятся с учетом всех необходимых современных требований, компания всегда старается создать самые комфортные условия для детей. На это раз в посёлке возводят не просто школу, а целый учебный комплекс. Занятия будут проходить в двухэтажном учебном корпусе. В отдельном блоке разместятся просторные спортивный и актовый залы. Предусмотрена библиотека с книгохранилищем, специальный кабинет начальной военной подготовки, большая столовая. Во дворе учебного заведения будут площадки для занятий различными видами спорта, стадион и гимнастический комплекс. Компания, как она всегда эта делает, сдаст объект «под ключ», со всем необходимым оборудованием и современной мебелью. Следует понимать, что для инвесторов важно, чтобы их детище служило обществу как можно дольше, поэтому качеству строительных работ уделяется особое повышенное внимание.

Заместитель генерального директора КПО Марат Каримов отмечает роль правительства и рассказывает подробнее о развитии инфраструктуры региона и строительстве новых социальных объектов.

«За последние 3 года постановлением правительства было выделено дополнительно 30 миллионов долларов на социально-инфраструктурные проекты Бурлинского района. На эти деньги были реализованы 22 социальных проекта. Из них можно отметить такие крупные проекты как строительство стадиона, вместимостью 3 тысячи человек, а также строительство домов на 120 квартир. В целом по Западно-Казахстанской области в текущем году реализуется 33 проекта на общую сумму 35 миллионов долларов США», - рассказал нашему изданию Марат Каримов.

Жители города Аксай с нетерпением ждут очередного приятного сюрприза. Этим летом в их городе завершается строительство нового детского сада, который смогут посещать 240 малышей дошкольного возраста. Ежегодно город разрастается, улучшается демографическая и экономическая обстановка. Как следствие молодые родители стремятся поскорее выйти на работу, при этом естественно очередь в дошкольные учреждения растёт. Поэтому сдачи этого объекта аксайцы ждут с большим нетерпением.

Генеральный директор TОО «СКФ «Наурыз» Азамат Губайдулин рассказывает подробности хода строительства детского сада, в том числе отмечает, что используются только отечественные строительные материалы.

«Мы построили детский сад и сдали его в намеченный срок. Этому в том числе способствовало то, что строительные материалы мы использовали только местные. Поэтому поставки необходимой продукции осуществлялись оперативно, без задержек, в срок. От проектного плана не отклонялись. Теперь мы на личном опыте убедились, что очень удобно и выгодно работать с отечественными производителями. Детский сад оборудован всем необходимым», - с гордостью рассказывает Азамат Губайдулин о качественно проделанной работе.

Мы узнали мнение местной жительницы Екатерины Шибаевой, которая не жалеет слов на похвалу.

- Мы очень рады, что наш ребёнок теперь будет посещать этот детский сад. Здесь есть все условия для разностороннего развития малышей. Это очень важно, ребёнок сможет хорошо подготовиться к школе. А я смогу выйти на работу. Спасибо компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» за такое ответственное отношение к своим обязательствам, за заботу о жителях региона. Благодаря этой компании Аксай в последние годы буквально расцвел. Приятно гулять по улицам, и состояние дорог из года в год улучшается», - говорит Екатерина Шибаева.

Она искренне отмечает все те положительные перемены, которые произошли благодаря компании в последние годы. Изменения к лучшему происходят и в других населенных пунктах.

К осени в Уральске завершится строительство деповского моста. Старый путепровод был в аварийном состоянии, поэтому его отстроили заново. Новый мост станет вдвое шире и в разы прочнее прежнего. Строится дорога по улице Достык в селе Бурлин Бурлинского района и от международной трассы Оренбург-Уральск до села. Транспортное сообщение с Уральском улучшится, это очень радует жителей села Бурлин. В этом же посёлке возводят спортивно-оздоровительный комплекс, который так нужен местным жителям. В Уральске благодаря инвестициям «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» на стадионе «Юность» обновилась площадка для игры в хоккей с мячом, которая отвечает всем международным требованиям. И это лишь часть планов компании по улучшению качества жизни в регионе и благосостояния местного населения. Впереди ещё больше планов и проектов. Без преувеличения можно сказать, что эта компания на деле продемонстрировала корпоративную социальную ответственность, когда бизнес строится с искренней заботой о местном населении.

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