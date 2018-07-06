«Такого Головкин еще не видел». Де ла Хойя назвал преимущества «Канело»

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя уверен, что его подопечный продемонстрировал далеко не весь свой арсенал в первом бою с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Послушайте, «Канело» может боксировать, он может двигаться. Но также он может драться. Он более мастеровитый боец, чем Головкин. Мы видели GGG, но они [команда Головкина] еще не видели «Канело». Головкин может только идти вперед и драться. «Канело» же может делать массу других вещей, и 15 сентября вы станете свидетелями этого! — заявил Де ла Хойя.

Первый бой состоялся 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч состоится 15 сентября там же.