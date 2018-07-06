Главы государств поздравили с днем рожденья Назарбаева

Поступают поздравления глав иностранных государств и правительств по случаю 20-летия Астаны и дня рождения Президента Казахстана.

В адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления глав государств и правительств по случаю 20-летия Астаны и дня рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своей поздравительной телеграмме Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Астаной и Москвой, а также расширении продуктивного взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и других международных структур.

«Своей деятельностью на посту Главы государства Вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные Вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление белорусско-казахстанских отношений, имеющих стратегический характер.

«Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене.

Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома», – говорится в телеграмме.

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем письме пожелал Главе государства новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо народа Казахстана.

«Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Казахстан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене.

Убежден, что высокий уровень наших двусторонних отношений будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего расширения туркмено-казахстанского стратегического партнерства и межгосударственных связей по всему спектру направлений», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Армения Армен Саркисян в своей телеграмме отметил, что сложившееся конструктивное взаимодействие между двумя странами позволит существенно обогатить повестку армяно-казахстанского межгосударственного сотрудничества.

«Богатый опыт Вашей государственной деятельности, умение твердо отстаивать интересы Республики Казахстан и решать задачи налаживания широкого международного сотрудничества снискали Вам глубокое уважение и общепризнанный авторитет на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а народу Казахстана – мира и процветания», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в создание и становление Евразийского экономического союза.

«Еще в 90-е годы прошлого века, понимая, как важно странам в сложном современном мире не только сохранить суверенитет и независимость, но и приумножить свой экономический потенциал, Вы предложили в этих целях создать основанное на принципах добровольности и равноправия межгосударственное объединение. Ваша идея была осуществлена созданием Евразийского экономического союза, в котором Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС», – говорится в телеграмме.

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Король Испании Фелипе VI направил телеграмму поздравления по случаю 20-летнего юбилея Астаны и дня рождения Главы государства.

«Я всегда вспоминаю то гостеприимство, с которым Вы меня приняли в Вашей стране по случаю моего визита на церемонию открытия Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Благодаря этой великолепной возможности я увидел, как Ваша столица превратилась в крупный город с современной инфраструктурой, устремленный в будущее», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Польша Анджей Дуда отметил, что дружественные отношения между Казахстаном и Польшей являются подтверждением плодотворного двустороннего сотрудничества.

«Казахстан остается одним из самых важных партнеров Польши в Центрально-Азиатском регионе.

С огромным уважением отношусь к Вашему участию в решении глобальных проблем. Подтверждением этому были инициативы Казахстана при осуществлении председательства в Совете Безопасности ООН, в том числе дебаты высокого уровня, в которых я имел честь принимать участие. Я надеюсь, что принятые Вами действия будут способствовать укреплению мира и безопасности в регионе и мире», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Сербия Александр Вучич поздравил всех казахстанцев с 20-летием Астаны и пожелал успехов Главе государства на его ответственном посту.

«Позвольте выразить восхищение успехом, которого добился Казахстан. Я убежден в том, что благодаря Вашему правильному руководству Вы достигнете всех намеченных целей в рамках таких инициатив, как «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», «Стратегия «Казахстан-2050».

Меня весьма радует тот факт, что благодаря Вашей преданной работе, в основу которой положено Ваше ясное видение, Казахстан развивается так быстро и занимает все более важное место в мире», – говорится в телеграмме.

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Президент Республики Болгария Румен Радев выразил удовлетворение развитием межгосударственного диалога как на двусторонней основе, так и в рамках отношений между Европейским союзом и Казахстаном.

«Я уверен, что дружеские отношения между нашими странами и народами продолжат вносить свой вклад в укрепление нашего политического, экономического и культурного сотрудничества во всех областях», – говорится в телеграмме.

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что за сравнительно недолгий срок со дня обретения независимости Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева выстроил крепкое, развитое, пользующееся высоким международным авторитетом и доверием государство.

«Символом прогресса современного Казахстана, несомненно, является его столица – Астана, которая в эти дни отмечает 20-летие со дня основания.

Пользуясь случаем, хочу особо выделить Ваш неоценимый вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Грузией и Казахстаном. Выражаю уверенность, что традиция дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Республикой Казахстан будет укрепляться и в будущем», – говорится в телеграмме.

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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей телеграмме поздравления особо отмечает личный вклад Президента Казахстана в укрепление отношений дружбы, добрососедства и союзничества, связывающих два государства.

«Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях.

Убежден, что активная партнерская работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», – говорится в письме.

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