20 интересных фактов об Астане

Столица Казахстана празднует свой юбилей.

В этом году столица Казахстана празднует свой юбилей. МИА «Казинформ» в честь 20-летия Астаны предлагает обзор 20 интересных фактов о городе.

Факт №1

Идея названия столицы Нурсултану Назарбаеву пришла посреди ночи.

«Всякие были мнения, как назвать столицу: Казахстан, или Ишим, или Сарыарка. Обычно хорошо думается ночью, когда сон не идет. У меня рядом всегда лежат диктофон или блокнот, сразу записываю, чтобы не забыть. И мне пришла мысль назвать Астана», - вспомнил Глава государства в ходе интервью казахстанским СМИ в марте 2017 года.

По словам Адильбека Джаксыбекова, Президент привел несколько аргументов за название при обсуждении. Слово имеет четко фиксированный смысл и буквально означает - столица; во-вторых, оно не имеет негативных политических или исторических интерпретаций; в-третьих, оно благозвучно как на казахском, так и на всех других языках.

Факт №2

Численность населения Астаны за последние годы выросла в 3,8 раза. Если 20 лет назад в городе проживали 275 тысяч человек, то в настоящее время - более 1 миллиона жителей.

Факт №3

Площадь Астаны за это время увеличилась в 3 раза. В 1997 году площадь городской территории составляла 258 квадратных километра, сегодня она превышает 722 квадратных километра.

Факт №4

Каждый день в Астане рождаются 70-75 детей.

Факт №5

Миллионный житель Астаны родился 4 июля 2016 года в семье Олжаса и Арайлым Мухамедияровых. Девочку назвали Саида. Она является их первенцем.

Факт №6

Ежедневно столичные поликлиники посещают 8,5 тысяч жителей, госпитализируются 400 пациентов, проводится более 120 сложных операций, а за сутки скорая помощь обслуживает 1,5 тысячи вызовов.

Факт №7

Астана стала первым городом Казахстана, где провели операцию по пересадке полностью искусственного сердца. Операция прошла в конце 2017 года под руководством главы Национального научного медицинского центра Юрия Пя. Имплантацию искусственного сердца провели 60-летнему пациенту, страдавшему тяжелой сердечной недостаточностью, в терминальной стадии.

Факт №8

Астана с каждым годом теплеет. Среднегодовая температура повышается на 0,4 градуса каждые 10 лет. Климат в Астане, по данным РГП «Казгидромет», становится более благоприятным. Температура повышается практически во все месяцы и во все сезоны года. От года к году, конечно, могут наблюдаться отклонения, как в положительную, так и в отрицательную сторону, но в целом температура устойчиво повышается.

Факт №9

Среди почетных граждан Астаны четыре президента. Один из них действующий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывшие главы Греции Константинос Стефанопулос, Молдовы Петру Лучински и Южной Кореи Ли Мен Бак.

Факт №10

В Казахстане живет 25 человек с именем Астана.

Факт №11

В этом году 10 лет исполнилось флагу и гербу Астаны. Их утвердили депутаты столичного маслихата в июне 2008 года. В основу герба положен круг как выражение идеи совершенства, абсолюта и вечности. Центральным элементом является объединение двух символов - Байтерека и Шанырака. На флаге в середине размещен герб, от которого во все стороны отходят золотистые лучи солнца на фоне цвета «небесная лазурь».

Факт №12

За 20 лет в строительство Астаны были вложены 2,3 триллиона тенге. При этом вложенные средства вернулись более чем в 3 раза. Экономика города по сравнению с 1997 годом в 2018 году достигла 5,3 триллиона тенге. Инвестиции в город, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, возросли в 50 раз. Внебюджетные инвестиции составили 80%.

Факт №13

В Астане живет больше женщин, чем мужчин. Согласно статистике, в столице 539,5 тысяч жителей женского пола, и 500 тысяч - мужского. Факт №14 Пик роста численности населения Астаны приходится на первые три года после переезда. В 1998, 1999, 2000 годах общее число горожан увеличивалось более чем на 50 тысяч человек ежегодно. Больше всего с 1999 на 2000 годы: за год астанчан стало больше на 59 219 человек.

Факт №15

Вокруг Астаны, в зеленом поясе площадью свыше 14,8 гектаров, растет более 9,6 миллионов деревьев и около 1,8 миллиона кустарников.

Факт №16

Самому старому зданию в Астане 172 года. Старейшим является сегодняшний музей Сакена Сейфуллина. Оно появилось в городе в 1846 году. 172 года назад был построен одноэтажный дом с подвалом под контору для ведения учета приобретенных товаров. В ХХ веке в нем размещался детский сад «Зорька». 20 февраля 1988 года, спустя тридцать лет после посмертной реабилитации Сакена Сейфуллина, распоряжением Совета Министров Казахской ССР в здании открылся музей. Всего в Астане девять зданий, построенных больше 100 лет назад.

Факт №17

Самое старое дерево в Астане растет в центральном парке города. Это 120-летний черный тополь.

Факт №18

В Астане построены самые крупные здания в мире шатровой и сферической формы. Самым большим шатром является торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», а самым большим шаром - сфера «Нұр Әлем», или Музей будущего, расположенный на территории проведения выставки «ЭКСПО-2017».

Факт №19

Океанариум в Астане - единственный в мире, удаленный от океана более чем на три тысячи километров.

Факт №20

День столицы не всегда отмечался 6 июля. До 2006 года свое «рождение» Астана праздновала 10 июня. В этот день в 1998 году состоялась международная презентация Астаны как столицы суверенного Казахстана. Позже Президент Казахстана решил увековечить историческое решение Верховного Совета, принятого 6 июля 1994 года, об утверждении нового статуса Акмолы. Мажилис поддержал решение Главы государства. Также 6 июля празднует свой день рождения и сам Нурсултан Назарбаев.

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