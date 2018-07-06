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Назарбаеву вручили медаль "20 лет Астане"

Присутствующие пожелали Президенту Казахстана здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту.

Фото : Акорда6 июля 2018, 14:30

В Астане состоялась встреча по случаю 20-летнего юбилея столицы и дня рождения Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С юбилеем столицы и днем рождением Главу государства поздравили спикеры Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министр, Государственный секретарь, Руководитель Администрации Президента, руководящий состав Администрации Президента, председатель правления АО «Самрук-Казына», главы центральных государственных органов и аким г.Астана.

В торжественной обстановке Нурсултану Назарбаеву была вручена юбилейная медаль «20 лет Астане». Присутствующие пожелали Президенту Казахстана здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту.


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