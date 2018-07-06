В Астане выставили уникальные фотографии Нурсултана Назарбаева

На выставке представлены 186 фотографий.

В Астане под открытым небом открылась фотовыставка, сообщает Zakon.kz.

На ней представлены уникальные фотографии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кадры с выставки опубликовал организатор Арман Турлубек в Facebook. На выставке представлены 186 фотографий, некоторые из них до этого нигде не выставлялись.

"Сегодня, в день 20-летия Астаны, аким города Асет Исекешев открыл организованную нами фотовыставку под открытым небом "Становление столицы Республики Казахстан - Астаны и важная роль в ней Лидера нации Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева "Елбасы - Елорда". Уникальная достопримечательность расположилась на площади перед музеем Первого Президента РК. Прогулочная зона предназначена для информационно-досугового отдыха наших жителей и гостей города. Здесь расположены 30 световых пилонов, где представлены 186 фото для демонстрации исторических и культурно-познавательных материалов о Первом Президенте Республики Казахстан!!!! Некоторые из них уникальны, потому как до этого нигде не выставлялись. Посетить фотовыставку желающие могут в любое время и даже ночью, благодаря световым пилонам, она выглядит необычайно красиво! Приходите, ждем !!!!", - написал в соцсети Арман Турлубек.

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