Пропавшая продюсер фильма "Томирис" найдена
Жива, но в плохом состоянии.
Фото : соцсети6 июля 2018, 17:03
Продюсера исторического фильма "Томирис "Анну Чакиртову нашли, сообщает Zakon.kz.
"Жива, но в плохом состоянии. Подробности позже", - написал на своей странице в Facebook руководитель СОБ Ислам Угушев.
2 июля продюсер вышла из дома и не вернулась. Это произошло около 9 часов вечера, с тех пор ее никто не видел. С камер видеонаблюдения в аптеке была снята запись о визите Анны.Больше никаких данных о ее местонахождении не поступало.
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