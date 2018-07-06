Главы государств Центральной Азии приняли участие в презентации МФЦА в Астане

Н.Назарбаев отметил, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с президентами Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий.

- Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе Бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В её деятельности уже принимают участие американская биржа НАСДАК и Шанхайская фондовая биржа, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане. В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал главам государств Центральной Азии об основных принципах деятельности и возможностях Центра, которые открываются для финансовых систем региона, а также пригласил предпринимателей стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, принять активное участие в работе МФЦА.

Также на презентации выступили Председатель суда МФЦА Лорд Гарри Кеннет Вульф и управляющий директор, куратор бюро непрерывного профессионального развития МФЦА Ернур Рысмагамбетов.

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