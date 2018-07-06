В Нью-Йорке отметили 20-летие Астаны

Динамичным и увлекательным городом назвала Астану заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

20-летие Астаны отметили в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Торжественный прием по случаю юбилея Астаны посетили руководители различных структур Организации Объединенных Наций, представители государств-членов ООН, главы офисов международных организаций и НПО при ООН в Нью-Йорке, эксперты и журналисты.

Открывая вечер, Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров рассказал об истории становления Астаны, современном развитии города и его роли на мировой арене. Он отметил, что успехи Астаны неразрывно связаны с именем первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – основателем новой столицы независимого Казахстана. Будучи одной из самых молодых столиц мира, Астана за 20 лет превратилась в современный мегаполис с высоким уровнем развития науки и образования, культуры и искусства, богатой архитектурой, стала центром крупнейших международных мероприятий, важных переговорных процессов и глобальных инициатив.

«Миротворческие усилия Астаны отражены в работе Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Наша столица всегда рада вам и открыта для сотрудничества со всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций», – сказал К. Умаров гостям праздничного вечера.

С юбилеем столицы Казахстана поздравила Фекитамоелоа Утоикаману, заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. В своем выступлении она отметила, что Астана стала символом надежды и успешной трансформации.

«Мне запомнились слова Президента Нурсултана Назарбаева, который назвал Астану символом возрождения Казахстана и неиссякаемым источником созидательной энергии для казахского народа, их веры и уверенности в своем будущем», – подчеркнула Ф. Утоикаману.

Динамичным и увлекательным городом назвала Астану заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Жители Казахстана могут гордиться этим замечательным городом, как и весьма активной работой своей страны в Совете Безопасности ООН и важной ролью, которую демонстрирует Казахстан на международной арене», – поделилась заместитель Генсека ООН.

В ходе мероприятия состоялся показ фильма «Астана – город мира» и представлен юбилейный фотоальбом «A Day in Astana», подготовленный в честь 20-летия столицы Фондом Первого Президента Республики Казахстан.

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