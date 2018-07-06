Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президенты Казахстана и Турции поговорили по телефону

В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.

Фото : inform.kz6 июля 2018, 19:53

Состоялся телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.

Турецкий лидер пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты