Президенты Казахстана и Турции поговорили по телефону

В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.

Состоялся телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.

Турецкий лидер пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.

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