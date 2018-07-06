Президенты Казахстана и Турции поговорили по телефону
В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.
Фото : inform.kz6 июля 2018, 19:53
Состоялся телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана - Астаны.
Турецкий лидер пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.
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