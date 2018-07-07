В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Число погибших от сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 50 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Министр здравоохранения провинции Квебек Люси Чарлбуа подтвердила в пятницу, что число жертв возросло до 50.По данным издания, в пятницу утром министерство по охране окружающей среды Канады отменило предупреждение о жаре и шторме для города Монреаля, где погибли 28 человек.

"Уровень опасности остается высоким, несмотря на снижение уровня влажности", — заявил представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.

Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!