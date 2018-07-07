В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек
Ранее сообщалось о 33 погибших.
Фото : © AFP 2018 / Eva Hambach7 июля 2018, 01:03
Число погибших от сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 50 человек, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 33 погибших.
Министр здравоохранения провинции Квебек Люси Чарлбуа подтвердила в пятницу, что число жертв возросло до 50.По данным издания, в пятницу утром министерство по охране окружающей среды Канады отменило предупреждение о жаре и шторме для города Монреаля, где погибли 28 человек.
"Уровень опасности остается высоким, несмотря на снижение уровня влажности", — заявил представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.
Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.
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