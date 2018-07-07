Турист из Литвы попытался захватить крейсер "Аврора" и расстрелять Зимний дворец

Как сообщается, сейчас иностранный гражданин находится в психиатрической клинике.

Турист из Литвы на глазах у толпы путешественников в Санкт-Петербурге пытался попасть на крейсер "Аврора", чтобы, как он сам говорил, "выстрелить по Зимнему". Об этом сообщают местные СМИ.

На крейсере до сих пор служат матросы. Один из них заметил странного мужчину и обратился к правоохранителям. Как оказалось, мужчина приехал в Россию около месяца назад.

Полицейские же вызвали медиков. По предварительной информации, мужчине потребовалась помощь психиатров. Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года большевики взяли штурмом Зимний дворец, где к тому моменту находилась резиденция Временного правительства. В результате оно было низложено и арестовано. Штурм происходил без существенных боевых действий, но под угрозой применения оружия.

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