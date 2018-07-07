Министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана совершили прогулку по Астане

Главы внешнеполитических ведомств соседних центральноазиатских республик прибыли в составах официальных делегаций своих стран, возглавляемых Президентами, на празднование 20-летия Астаны.

Министры иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, Узбекистана Абдулазиз Камилов и Кыргызстана Эрлан Абдылдаев совершили прогулку по Астане и посетили новые архитектурные объекты города. Гости прогулялись по левобережью столицы, посетив территорию ЭКСПО, на базе которого находится Международный финансовый центр «Астана». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Далее гости прошлись по набережной реки Есиль и по новому пешеходному мосту, который является подарком Атырауской области к юбилею столицы.

Главы внешнеполитических ведомств соседних центральноазиатских республик прибыли в составах официальных делегаций своих стран, возглавляемых Президентами, на празднование 20-летия Астаны.

Как известно, министры иностранных дел стран Центральной Азии планируют провести свою очередную, ставшую традиционной рабочую встречу в третьей декаде июля в кыргызском городе Чолпон-Ата.

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