На Украине заявили о проблемах с питьевой водой

В некоторых организациях запасов хлора хватит лишь на 7-20 дней.

Украине грозит коллапс водоснабжения из-за остановки единственного в стране завода, производившего хлор для обеззараживания воды. Об этом говорится в заявлении "Киевводоканала", передает РИА Новости.

В середине июня одно из крупнейших предприятий химпрома Украины завод "Днепразот" закрылось на неопределенный срок из-за высоких цен на газ.

В "Киевводоканале" отметили, что в связи с остановкой производства хлора на "Днепразоте" "на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды". В некоторых организациях запасов хлора хватит лишь на 7-20 дней.

Ассоциация Укрводоканалэкология обратилась за помощью к правительству и Совету национальной безопасности и обороны, 23 июня на совещании в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.) были достигнуты договоренности с "Днепразотом" о возобновлении производства хлора, которые, однако, до сих пор не претворены в жизнь.

При этом в Киевводоканале отметили, что альтернативные варианты закупок хлора, в том числе в Европе, сопряжены с проблемами.

На предприятии предупредили, что если "Днепразот" не возобновит работу, то уже со следующей недели придется серьезно ограничить подачу воды в ряде регионов и городов Украины, а в некоторых населенных пунктах ее полностью прекратят.

"Днепразот" основан в 1938 году. Он входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На предприятии выпускают аммиак и карбамид, соду каустическую и жидкий хлор, соляную кислоту и гипохлорит натрия, пищевую добавку карбоксиметилцеллюлозу различных модификаций и товары народного потребления.

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