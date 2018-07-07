Почему в Казахстане рост цен на дизель еще не окончен

В конечном итоге всю разницу платит потребитель.

В конце июня крупные сети АЗС в очередной раз повысили розничные цены на дизельное топливо. Сегодня цена на пистолет колеблется в районе 178 тенге за литр. У каждого процесса, тем более для роста цен на топливо, есть свои причины. Попробуем их назвать, даже при том, что интереса к дизельному топливу в массе своей нет - этот вид горючего важен более для сельскохозяйственных предприятий, нежели для рядового потребителя.

Итак, главной причиной удорожания можно считать вступление в силу Постановления Правительства от 31 марта 2017 года за номером 144, согласно которому с 1 июня текущего года повысилась ставка акциза при оптовой реализации дизельного топлива с 540 тенге до 9 300 тенге за тонну. Постановление будет действовать до 31 октября, и только после этого можно ожидать некоторого снижения. Понятно, что крупные сети в течение всего месяца цену повышали постепенно, в частности, по мере истощения запасов закупленного ранее «дешевого» дизельного топлива и поступления на склады новых партий. В целом этот процесс занимает от двух до шести недель, но в конечном итоге в том, что запасы ранее закупленного топлива исчерпаются, никто не сомневается. Ну и никто не будет отрицать, что между 0,45 тиын за литр и 7,75 тенге - большая разница, которую в любом случае заплатит потребитель.

Не раз уже отмечалось, что, помимо изъятий со стороны государства, давление на цены в Казахстане оказывает изменение конъюнктуры цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Во-первых, за несколько месяцев сильно подорожала нефть, и хоть в цене солярки эта составляющая незначительна, но влияние все же оказывает. Как минимум, он может быть выражен в объеме 3-5 тенге. Есть влияние и сопредельных рынков. Так, розничная стоимость дизельного топлива на сопредельных рынках выросла. В России до 44 рублей за литр, это около 238 тенге. Если учитывать, налоговую разницу между РФ и РК, то розничная стоимость дизельного топлива на рынке РФ эквивалентна 198 тенге за литр, но при сером экспорте такая разница на руку предпринимателям. Доходы достигают до 30-40 тенге за литр, при разнице на пистолетах в сопредельных территориях минимум в 60 тенге.

В условиях прозрачности границ России и Казахстана все это ведет к перетокам нефтепродуктов в приграничных регионах, и все это было бы очень даже неплохо, если бы не одно «но». Существующих запасов дизельного топлива, а также объемов дизельного топлива, запланированного к производству в июле, достаточно для обеспечения внутреннего рынка РК, но в августе предусмотрена остановка на плановый ремонт Павлодарского НХЗ, что приведет к снижению выработки дизельного топлива, и на горизонте может замаячить дизельный кризис. Никто же не станет отрицать, что сезонное увеличение спроса при существенном оттоке части топлива на «серый» экспорт может привести к дефициту, и под угрозой окажутся работы в области сельского хозяйства, дорожного строительства и страновые и транзитные перевозки.

Так что возможный дефицит казахстанского рынка дизельного топлива в августе, скорее всего, снова будут преодолевать при помощи России, а значит, следует ждать и временного роста цен. Учитывая существующую разницу цен на наших рынках, существует высокая вероятность дальнейшего роста розничных цен в РК до уровня достижения баланса. По нашим расчетам, розничная цена российского дизельного топлива на казахстанских АЗС, особенно в приграничных с Россией областях, должна составлять не менее 190 тенге за литр, а средняя цена по Казахстану - не менее 187 тенге. По сути, это неизбежно, разве что государство не начнет тратить свои резервы на поддержание заведомо нерыночных цен на дизельное топливо.

Понятно, что ресурсы для этого есть, но другой вопрос, а правильно ли это? Есть ли смысл поднимать налоги, чтобы потом гасить «пожар» за счет собственных же ресурсов и, по сути, субсидировать сельхозтоваропроизводителей и прочих отраслей, использующих дизельное топливо. Так что цена в 190 тенге за литр при существующем раскладе объективна и необходима рынку для выживания при прохождении периода сезонного увеличения спроса. При этом есть все основания предполагать, что в конце года произойдет снижение цен на этот вид топлива. С ноября акциз на дизельное топливо вернется к отметке в 540 тенге за тонну, а сезонное снижение спроса и ожидаемое завершение модернизации НПЗ РК приведут к насыщению рынка нефтепродуктами собственного производства.

Что касается бензина Аи-92. Известно, что процессы модернизации НПЗ в Казахстане находятся в финальной стадии, установки, вырабатывающие бензин, работают на полную мощность, и в целом на рынке РК наблюдается снижение цен. Все это связано с насыщенностью рынка, при этом, нельзя сказать, что цены на топливо не могут расти. Влияние по-прежнему будут оказывать инфляционные и девальвационные издержки, ведь для модернизации деньги занимались на внешних рынках, и по долгам придется платить. Государство взяло курс на увеличение изъятий, и вполне возможно, что их объем будет стремиться сравняться с тем же российским, где налог доходит до 65% от цены, в Казахстане эта цифра на 20% ниже.

Такой диспаритет при высокой насыщенности рынка позволяет с легкостью зарабатывать на сером экспорте в Россию или Кыргызстан. Приграничные воротилы очень быстро снова освоят выдающийся рынок, но очень скоро встанет вопрос о целесообразности такого предпринимательства с обоих сторон. Понятно, что Россия не для того наращивала объем налогов и продолжает это делать, чтобы их снижать. Она стремится достигнуть среднеевропейского изъятия, когда в цене на бензин до 95% принадлежит правительству, но делает это постепенно. Казахстану нужны деньги не меньше, а как уже не раз говорилось, источник для пополнения бюджетов все чаще сводится к гражданину, который других налогов и не платит.

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