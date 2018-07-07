Наzима рассказала про отношения с Тимати
Между артистами нет не только близких отношений, более того, Назима обращается к нему по отчеству.
Фото : 24СМИ7 июля 2018, 16:36
Казахстанка Назима Джанибекова рассказала в интервью российской телеведущей Ирине Шихман о своих взаимоотношениях с известным исполнителем Тимати, передаёт Zakon.kz.
"О Боже, конечно, только профессиональные отношения. Он мой наставник, босс, продюсер. И он нас поддерживает всех. И как я говорила, что мы постоянно записываем треки на студии. То есть чисто деловые отношения", - сказала Назима Джанибекова.
Телеведущая уточнила, не было ли со стороны Тимати предложений на взаимоотношения.
"Нет, ну что за бред? Вы знаете, как читаю такие комментарии – "Назима + Тимати", нас уже и поженили и троих детей приписали. Вот Кристину выгнали, Назиму взяли потому что там так то так… Был самый смешной комментарий. Получается, в финале выиграл Терри, контракт дали Дени. Пользователи соцсети написали: "Потом дали контракт Назиме, почему?" А потому что она понравилась Тимати. И потом просто миллион таких комментариев. А ещё у нас есть фотка с сестрой, так они сестру вырезали и туда Тимура Ильдаровича поставили", - рассказывает певица.
Между артистами нет не только близких отношений, более того, Назима обращается к нему по отчеству.
"Я его так с реалити называю. Я ко всем кто меня старше обращаюсь на Вы. Это, наверное, такое воспитание. Даже меня когда просят на "ты", мне очень тяжело перейти. Я могу две недели так ходить и меня будут постоянно поправлять. Мне очень тяжело перейти "ты", - объяснила певица.
Финалистка российского шоу "Песни" на ТНТ Назима Джанибекова подписала контракт с российским лейблом Black Star.
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