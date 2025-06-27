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Культура и шоу-бизнес

Неожиданный поступок Наzимы шокировал выпускников

Неожиданный поступок Наzимы шокировал выпускников, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 10:49 Фото: Instagram/13nazima
Популярная казахстанская исполнительница Наzима (настоящее имя – Назима Джанибекова) исполнила мечту выпускников из Астаны и подарила им незабываемые эмоции, сообщает Zakon.kz.

Певице в direct Instagram написала одна из выпускниц, которая отметила, что она и ее класс были бы рады, если бы певица заглянула к ним на выпускной на 5-10 минут, спела или просто поздравила их с окончанием школы.

"Понимаем, что все занято и не рассчитываем на оплату – просто мечтаем, чтобы кто-то из кумиров подарил нам эмоции", – добавила девушка и оставила адрес ресторана.

Наzима увидела сообщение в день выпускного, 25 июня 2025 года. Она, не раздумывая долго, выбрала лук, собралась и поехала. Певица неожиданно ворвалась в зал к выпускникам и приятно их шокировала. Она исполнила несколько своих хитов и подарила выпускникам незабываемый вечер.

"Сюрприз удался! Мне кажется, что они были в таком шоке. Я от волнения чуть ли не забыла слова, вы представляете?! Но я очень счастлива. Это такой крутой опыт. Это останется в моей памяти. Спасибо", – поделилась своими эмоциями 34-летняя артистка и показала, как все прошло.

Под публикацией Наzима отметила, что "давно хотела такое замутить".

"Выпускникам желаю найти себя, свое любимое дело, верить и не сдаваться. Упорство и настойчивость приведут к успеху", – заключила певица.

Своим поступком артистка приятно шокировала не только выпускников, но и своих коллег, а также подписчиков. Некоторые из них не смогли сдержать слез:

  • "Кайф".
  • "Круто".
  • "Огонь!"
  • "Почему я плачу?"
  • "Другие выпускники: "А что, так можно было?"
  • "Классный сюрприз! Почему-то и я радуюсь и плачу вместе с этим классом".
  • "Только человек с большим и горячим сердцем может сделать такой поступок! Вы подарили столько счастья! Респект вам! И процветания!"
  • "Какая вы большая молодец. Вы подарили детям незабываемые эмоции. Я тоже люблю делать сюрпризы. Пусть Аллах вам вернет в 100 раз больше. Рада за девчонок, как будто пережила сама все эмоции".

Также в комментариях отозвалась та самая выпускница, которая написала Наzиме. Ее одноклассники отметили, что певица зажгла их выпускной своим присутствием:

  • "Я та самая выпускница! Это останется и у нас в памяти надолго, я до сих пор не могу поверить, что это произошло с нами. Тем более, когда маленькая смотришь вас через шоу "песни", начинаешь слушать на репите и встречаешь вместе выпускной! Спасибо вам большое еще раз за такой прекрасный вечер и выступление".
  • "Мы тот самый класс, на чей выпускной пришла сюрпризом Назима! Мы просто в диком восторге от вас, вашей энергии и от вашего выступления! Огромное спасибо, что нашли время для нас, и просто зажгли наш выпускной своим присутствием. Лучшая!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 10:49
"Ирина Кайратовна" и Наzима выступили в Костанайской области

20 марта 2025 года Наzима обратилась к поклоннице, которая распространила о ней ложную информацию. Певица попросила удалить публикацию в соцсети и пригрозила подать в суд.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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