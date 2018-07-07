На трассе Алматы-Капшагай столкнулись три автомобиля и микроавтобус

Со слов пассажира Hyundai, на месте ДТП пострадали, по меньшей мере, 4 человека.

В Алматинской области столкнулись три автомобиля и микроавтобус, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на трассе Алматы-Капшагай. По словам участников ДТП, водителя BMW и пассажира Hyundai, они двигались в сторону Капшагая. Как рассказал водитель BMW, он ехал в колонне из трех автомобилей с друзьями.

Автомобиль Audi, который двигался в том же направлении, но сзади, подрезал Subaru, который ехал после BMW, и сам BMW, при этом задев его по касательной. Владелец BMW потерял управление, машину откинуло влево, где ехал Hyundai. Далее BMW вновь отбросило вправо, и здесь он столкнулся с междугородним микроавтобусом Ford. Последний после столкновения перевернулся на бок.

Со слов пассажира Hyundai, на месте ДТП пострадали, по меньшей мере, 4 человека. Их госпитализировали.

Audi, который стал виновником ДТП, скрылся с места. Сотрудники дорожной полиции объявили план-перехват.

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