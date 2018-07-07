Казахстанский тяжеловес за полминуты заставил сдаться азербайджанца

Этот поединок завершился около 30-й секунды первого раунда.

Казахстанский боксер Али Балоев (4-0, 3 КО) принял участие в вечере бокса Бейбут Шуменов — Хизни Алтункая, который проходит на «Барыс Арене» в Астане, сообщает Sports.kz.

Балоев провел шестираундовый бой в первом тяжелом весе против азербайджанского боксера Казима Умудова (2-0, 1 КО). Этот поединок завершился около 30-й секунды первого раунда, когда соперник казахстанца октазался продолжать борьбу. Для Али это пятая победа в профи, а его оппонент впервые покинул ринг побежденным.

Добавим, что уже известен следующий соперник Балоева — 28 июля в Остине (штат Техас, США) он встретится с американским бойцом Ричардом Уркисо (3-4-2, 1 КО).

Главным же событием сегодняшнего вечера бокса станет бой Шуменов — Алтункая, в котором боксеры оспорят вакантный пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе.