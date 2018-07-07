Кайрат Абдрахманов рассказал, в чем основа партнерства Казахстана и России

Россия стала первым государством в мире, с которым Казахстан подписал такой стратегический важный документ, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Шестого июля 2018 года исполняется 20 лет со дня принятия Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, пишет Российская Газета.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов считает, что это хороший повод для осмысления возможностей и приоритетов, а также достигнутых успехов в укреплении сотрудничества наших стран, провозгласивших свою приверженность поступательному развитию межгосударственных отношений в духе стратегического партнерства.

Подписывая этот документ, лидеры Казахстана и России открыли качественно новый этап развития отношений между нашими странами.

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в статье "Укрепление независимости через устойчивое развитие" ("Казахстанская правда", 16 декабря 1995 г.) было отмечено: "Хочу, чтобы все поняли: суверенитет Казахстана предполагает не отрицание, а, напротив, укрепление и развитие казахстанско-российских связей во всех сферах жизни. Нашу взаимозависимость в экономической, политической, военной областях глупо отрицать, тем более глупо - бороться с нею. Задача в том и заключается, чтобы под общие интересы двух стран подвести соответствующую договорно-правовую базу и создать эффективный механизм ее реализации".

Именно на решение этой задачи была нацелена принятая Декларация, именно этому пути мы следуем все годы нашей независимости.

В период распада Советского Союза наряду с решением насущных проблем, связанных с формированием и укреплением основ государственного управления, межнациональной стабильности, перехода на абсолютно новые стандарты экономического развития, необходимо было решать вопросы выстраивания взаимоотношений с соседями. Мы помним, как рушились некогда тесные внутрисоюзные связи, что усугубило и без того сложную ситуацию в национальных республиках, приведя к социально-экономическому кризису, росту межнациональных противоречий, подъему экстремистских и радикальных сил.

Для Казахстана был бы неприемлемым, алогичным и контрпродуктивным разрыв связей с Россией. Ведь основа прочного добрососедского и тесного сотрудничества Казахстана и России была заложена историческими, культурными, геоэкономическими и геополитическими факторами, которые естественным образом и практически сразу вывели отношения наших стран на высокий уровень.

Россия стала первым государством в мире, с которым Казахстан подписал такой стратегический важный документ, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РК и РФ (от 25 мая 1992 года).

Сегодня Россия занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана (20,6% во внешнеторговом обороте РК). В 2017 году, после трех лет спада, зафиксирован существенный рост показателей взаимной торговли между нашими странами: товарооборот составил 16 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 25,6%.

Россия на третьем месте по объему прямых инвестиций из Казахстана. По данным Национального банка Казахстана, накопленный объем прямых инвестиций с 2005 по 2017 год из РК в РФ составил 3,5 млрд долл., из РФ в РК - 11,7 млрд долл.

Промышленная кооперация и создание совместных промышленных производств сохраняют потенциал одного из перспективных направлений сотрудничества. В Казахстане более 8,5 тыс. действующих предприятий с участием российского капитала, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом в РК.

Межрегиональное сотрудничество вошло в ряд ключевых направлений совместной работы, а ставший традиционным ежегодный Форум межрегионального сотрудничества с участием Глав государств по праву считается образцовым для подобного формата взаимодействия на всем постсоветском пространстве.

Важным компонентом казахстанско-российского сотрудничества выступает партнерское взаимодействие на международной арене. Миссии двух стран на многосторонних площадках тесно взаимодействуют между собой, сверяя часы по наиболее актуальным вопросам. Более того, это сотрудничество отличается высокой динамикой и многоплановостью.

Общее видение перспективного развития евразийского пространства и роли наших стран в этом процессе позволили нам посредством СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС сохранить историческую конструкцию Евразии и обеспечить развитие обширного региона с учетом общих интересов и задач.

В течение 2017 года на высшем уровне состоялось шесть двусторонних встреч и 12 телефонных разговоров. 14 мая 2018 года в Сочи президент РК Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу на "полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, а 14 июня глава нашего государства был рад лично поздравить на стадионе "Лужники" уважаемого российского коллегу со стартом исторического спортивного события - чемпионата мира по футболу (и уже сегодня можно от всей души поздравить сборную России с беспрецедентным успехом на мундиале).

Такая интенсивность встреч и переговоров, безусловно, работает на укрепление связей и свидетельствует о заинтересованности в обеспечении стабильных и взаимовыгодных отношений между нашими странами.

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