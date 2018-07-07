Международный фестиваль "Ұлы Дала елі" в честь Дня столицы прошел в Алматы

Фестиваль состоялся на площадке Театра традиционного искусства "Алатау".

Сегодня, 7 июля, в Алматы прошел международный фестиваль "Ұлы Дала елі", сообщает Zakon.kz.

Фестиваль состоялся на площадке Театра традиционного искусства "Алатау".

Весь зал был заполнен - музыку великой степи пришли послушать и стар, и млад. Сначала маленькие дети пугались громких звуков, однако затем они с удовольствием наблюдали за музыкантами в национальных нарядах и визуальным сопровождением.

"Это международный фестиваль жыршы (певец-сказитель, - прим.). Вот уже третий год мы проводим этот фестиваль на высоком уровне, потому что он имеет глубокий смысл и глубокие корни. Традиция жырау продолжается испокон веков и она актуальна до сих пор. Вы знаете, что поэзия жырау берет свое начало с сакских времен. Содержание сегодняшнего фестиваля - патриотическое, в этом состоит идея. Здесь выступают гости из Узбекистана, Кыргызстана, Каракалпакии. Эпосы, которые мы несём, они все очень похожи и родственны друг другу, с одними корнями. Традиция жырау считается общей для тюркских народов, и проведение фестиваля в Алматы также имеет глубокий смысл, потому что все пути проходили по нашему региону", - рассказала известная поэтесса (жырау) Улжан Байбосынова.

По ее словам, ещё одной важной деталью является воспитание молодого поколения в духе программы "Рухани жаңғыру".

"Здесь собрались сказители из разных регионов. В регионе Сырдарьи Кызылординской области сохранилась традиция жырау, которая передается из поколения в поколение, от отца к сыну, от учителя к ученику. Подобное явление наблюдается в Мангистауской области, в Жетысуском районе - по сей день молодежь перенимает искусство жырау", - продолжила она.

Говоря о Дне столицы, Улжан Байбосынова отметила, что за все эти годы Астана стала не только городом политики и бизнеса, но и культурно-духовным центром.

"Мы каждый год едем в Астану на различные мероприятия. Недавно я участвовала на фестивале "Астанаға тарту" и заметила, что с каждым годом в столице чувствуется духовность, когда как раньше везде было строительство и красота архитектуры. В этот раз я очень хорошо почувствовала, что там уже как в Алматы. Духовность наконец восполнилась. И это заметила не одна я, но и мои коллеги", - поделилась она мыслями о столице.

Поэтесса также поздравила казахстанцев с Днём столицы.

"Я думаю, что будущее нашего Казахстана велико, потому наш народ очень прогрессивный, всегда стремится к лучшему и светлому. Я желаю всем всего наилучшего!" - заключила она.

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