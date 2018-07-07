Бейбут Шуменов выиграл пояс чемпиона мира

На «Барыс Арене» в Астане прошел главный бой вечера — казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) в титульном поединке встречался с турком Хизни Алтункая (30-1, 17 КО), сообщает Sports.kz.

На кону стоял вакантный пояс «регулярного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился досрочной победой Шуменова — соперник отказался выходить на десятый раунд.

Таким образом, Бейбут одержал 18-ю победу в карьере и вернул себе титул WBA — казахстанец завоевал его в 2016 году, нокаутировав в десятом раунде американца Джуниора Энтони Райта (16-3-1, 13 КО), однако в прошлом году организация лишила его пояса в связи с завершением профессиональной карьеры. После травмы глаза Шуменов не планировал возвращаться на ринг и занялся промоутерской деятельностью, но после консультации с врачами все-таки решил возобновить карьеру.





