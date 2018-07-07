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В Баянауле мальчик упал со скалы

Ребенок находится в коме.

Фото : Рavlodarnews.kz7 июля 2018, 19:31

Девятилетнего мальчика, упавшего со скалы в Баянаульском районе, доставили санавиацией в Павлодарскую областную детскую больницу, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

О состоянии здоровья пострадавшего на отдыхе ребенка рассказали в пресс-службе здравоохранения.

- Мальчик доставлен санавиацией в Павлодарскую областную детскую больницу. Сейчас он находится в коме. У него черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника нет, - комментируют в ведомстве. – В настоящий момент он проходит компьютерную томографию.

Напомним, о трагедии, случившейся недалеко от туристической базы Баянаульского государственного национального природного парка, сообщила инструктор по туризму Марина Каримова, которая участвовала в спасении ребёнка.


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