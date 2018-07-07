В Баянауле мальчик упал со скалы
Ребенок находится в коме.
Фото : Рavlodarnews.kz7 июля 2018, 19:31
Девятилетнего мальчика, упавшего со скалы в Баянаульском районе, доставили санавиацией в Павлодарскую областную детскую больницу, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.
О состоянии здоровья пострадавшего на отдыхе ребенка рассказали в пресс-службе здравоохранения.
- Мальчик доставлен санавиацией в Павлодарскую областную детскую больницу. Сейчас он находится в коме. У него черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника нет, - комментируют в ведомстве. – В настоящий момент он проходит компьютерную томографию.
Напомним, о трагедии, случившейся недалеко от туристической базы Баянаульского государственного национального природного парка, сообщила инструктор по туризму Марина Каримова, которая участвовала в спасении ребёнка.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927035-1cab78179b19f5dd9ae13d9f01dbf23c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...