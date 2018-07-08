Казахстанская «GGG среди женщин» проиграла нокаутом самый серьезный бой в карьере

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (3-0-1) провела свой пятый бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

В развлекательном комплексе American Bank Center в Корпус-Кристи (штат Техас, США) она сразилась с американкой Селеной Барриос (3-0, 1 КО). Бой завершился победой соперницы нокаутом в четвертом раунде. Для «Леди Спарты» это поражение стало первым в карьере.

Перед этим боем Сатыбалдинова признавалась, что он самый большой на данный момент в ее карьере, а также говорила, что «готова к этому дню, как никогда». Этот поединок, по словам Аиды, должен помочь ей выйти на новый уровень бокса.