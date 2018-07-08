В США при крушении вертолета скорой помощи пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

По меньшей мере четыре человека пострадали при крушении вертолета скорой помощи в пределах города Чикаго (штат Иллинойс), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox32.

По данным телеканала, крушение произошло около 21.00 по местному времени в одном из центральных районов города Роузлэнд.

Как сообщает телеканал, четыре человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Причина крушения пока не установлена.

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