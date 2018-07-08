В США при крушении вертолета скорой помощи пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии.
Фото : CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medica8 июля 2018, 11:41
По меньшей мере четыре человека пострадали при крушении вертолета скорой помощи в пределах города Чикаго (штат Иллинойс), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox32.
По данным телеканала, крушение произошло около 21.00 по местному времени в одном из центральных районов города Роузлэнд.
Как сообщает телеканал, четыре человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии.
Причина крушения пока не установлена.
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