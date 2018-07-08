Житель Костаная погиб на глазах семьи, спасая тонувших женщин
Женщины решили сфотографироваться, проигнорировав предупреждение спасателей.
Фото : из открытых источников8 июля 2018, 13:12
Трагедия произошла 7 июля на Гагаринской плотине. Очевидцы сообщили, что три женщины решили сфотографироваться, проигнорировав предупреждение спасателей, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».
Во время того, как они делали селфи, к ним подошли спасатели и предупредили об опасности. Спасатели сказали женщинам, что находиться в этом месте опасно и посоветовали уйти. Со слов очевидцев, сотрудники уехали, женщины пошли купаться.
«Они пошли купаться и начали тонуть. Здесь же отдыхала семья. Мужчина бросился спасать женщин. Они в панике начали лезть на него, топить. Он потерял силы. Но он их вытолкал на берег, а сам не смог выбраться. Мужчина погиб на глазах жены и ребенка», — рассказали очевидцы.
Очевидцы рассказывают, что на место прибыли спасатели, которые незадолго до трагедии предупреждали женщин об опасности и просили покинуть запрещенное для купания место.
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